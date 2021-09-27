В Счётной палате усомнились в необходимости 100%-ного освоения средств на питание школьников

Счётная палата России отметила сомнения относительно обоснованности освоения средств федерального бюджета, которые были выделены на организацию горячего питания школьников 1—4-х классов в семи регионах на 100%-ном уровне.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные контрольного ведомства о результатах проверки исполнения Министерством просвещения бюджета за 2020 год.

В материалах отмечается, что, согласно правилам, питание предоставляется для детей, которые находятся непосредственно в школах. Однако, по данным Минпросвещения, с 1 сентября по 31 декабря 2020 года школы всех регионов находились на дистанционном режиме.

При этом 100%-ное освоение выделенных средств на питание для школьников обеспечили семь субъектов Российской Федерации: Вологодская, Калининградская, Кировская области, Ненецкий автономный округ, Республика Марий Эл, Республика Тыва и Чеченская Республика.

На прошлой неделе власти Якутска приняли решение о переводе школ и организаций дополнительного образования на дистанционную форму обучения в связи с ростом заболеваемости ОРВИ.