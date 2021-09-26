Глава СК поручил доложить о ходе проверки отравления детей хлором в Таганроге

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки отравления шестерых детей парами хлора в бассейне в Таганроге.
Глава СК поручил доложить о ходе проверки отравления детей хлором в Таганроге
  • © СУ СК России по Ростовской области

«Глава ведомства поручил... доложить о ходе проведения процессуальной проверки по факту отравления шестерых детей парами хлора после посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов города Таганрога», — говорится в сообщении на сайте комитета.

Уточняется, что ход проведения процессуальной проверки поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее в Таганроге шестеро детей попали в больницу с отравлением парами хлора после посещения одного из бассейнов Таганрога.

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