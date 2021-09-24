Альпинист Ефимов рассказал о подготовке к восхождению на Эльбрус

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Шестикратный чемпион СССР по альпинизму, обладатель титула «Снежный барс» Сергей Ефимов рассказал о подготовке к восхождению на Эльбрус и об особенностях подобных мероприятий.
Альпинист Ефимов рассказал о подготовке к восхождению на Эльбрус
  • Pixabay

В беседе со «Взглядом» он отметил, что сначала принявшим решение совершить восхождение следует пройти акклиматизацию: подняться на высоту, затем спуститься вниз — и только через пару дней начать собственно восхождение.

«Когда на Эльбрусе дует ветер со снегом, все тропы заметает, поэтому для того, чтобы не потеряться, либо ставят вешки (специальные длинные колышки), либо идут по GPS — с ним хоть в темноте можно спускаться», — добавил Ефимов.

Как считает эксперт, помимо прогноза метеослужб, нужно обращать внимание и на косвенные признаки, например опираться на собственные ощущения.

«Опытные люди могут даже без прогноза, посмотрев на небо, понять, что сейчас непогода. Вообще, это довольно частое явление на Эльбрусе», — сказал он.

Ранее Ангелина Пекшева, родственница пострадавшей на Эльбрусе пары альпинистов, рассказала в беседе с газетой «Известия», как спортсмены готовились к экспедиции.

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