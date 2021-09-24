В Нижегородской области выявили 511 случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на данные портала стопкоронавирус.рф.
Всего в регионе за время пандемии зафиксировали 166 408 случаев инфицирования.
За сутки в области от последствий COVID-19 скончались 28 человек. Всего в регионе умерли 6434 пациента.
Вместе с тем российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 21 379 человек в 85 регионах страны за прошедшие сутки, сообщает Newinform.
Также зарегистрировано 828 летальных исходов. Полностью выздоровели после инфекции ещё 15 828 пациентов.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге ограничительные меры в связи с пандемией коронавирусной инфекции продлили до конца октября.