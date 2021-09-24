В Нижегородской области выявили 511 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Нижегородской области за минувшие сутки у 511 жителей диагностировали коронавирус.
В Нижегородской области выявили 511 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на данные портала стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе за время пандемии зафиксировали 166 408 случаев инфицирования.

За сутки в области от последствий COVID-19 скончались 28 человек. Всего в регионе умерли 6434 пациента.

Вместе с тем российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 21 379 человек в 85 регионах страны за прошедшие сутки, сообщает Newinform.

Также зарегистрировано 828 летальных исходов. Полностью выздоровели после инфекции ещё 15 828 пациентов.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге ограничительные меры в связи с пандемией коронавирусной инфекции продлили до конца октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить