В Нижегородской области выявили 511 случаев COVID-19 за сутки

В Нижегородской области за минувшие сутки у 511 жителей диагностировали коронавирус.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на данные портала стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе за время пандемии зафиксировали 166 408 случаев инфицирования.

За сутки в области от последствий COVID-19 скончались 28 человек. Всего в регионе умерли 6434 пациента.

Вместе с тем российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 21 379 человек в 85 регионах страны за прошедшие сутки, сообщает Newinform.

Также зарегистрировано 828 летальных исходов. Полностью выздоровели после инфекции ещё 15 828 пациентов.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге ограничительные меры в связи с пандемией коронавирусной инфекции продлили до конца октября.