Пермский аэропорт обслужил 1,2 млн пассажиров за восемь месяцев

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С января по август 2021 года пермский международный аэропорт Большое Савино обслужил 1,2 млн пассажиров.
Пермский аэропорт обслужил 1,2 млн пассажиров за восемь месяцев
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Об этом пишет kp.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

При этом с 1 июня по 31 августа 2021 года аэропорт обслужил 676 тыс. человек, что на 30,7% больше показателя 2019 года.

Отмечается, что 572 тыс. пассажиров выбрали внутрироссийские направления, 101 тыс. — международные, уточнили в пресс-службе.

Ранее progorod43 сообщал, что пассажиропоток кировского аэропорта Победилово впервые превысил 30 тыс. в месяц.

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