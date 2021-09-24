Пермский аэропорт обслужил 1,2 млн пассажиров за восемь месяцев

С января по август 2021 года пермский международный аэропорт Большое Савино обслужил 1,2 млн пассажиров.

Об этом пишет kp.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

При этом с 1 июня по 31 августа 2021 года аэропорт обслужил 676 тыс. человек, что на 30,7% больше показателя 2019 года.

Отмечается, что 572 тыс. пассажиров выбрали внутрироссийские направления, 101 тыс. — международные, уточнили в пресс-службе.

Ранее progorod43 сообщал, что пассажиропоток кировского аэропорта Победилово впервые превысил 30 тыс. в месяц.