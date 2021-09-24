Попова заявила о превышении порога заболеваемости гриппом и ОРВИ в 61 регионе

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В 61 российском регионе превышен порог заболеваемости гриппом и ОРВИ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова заявила о превышении порога заболеваемости гриппом и ОРВИ в 61 регионе
  • Reuters

«Сегодня по итогам предыдущей недели мы видим превышение порогов по острым респираторным вирусным инфекциям и случаям уже гриппа в 61 субъекте», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

По её словам, информация снимается по понедельникам, дальнейшая динамика станет ясна через несколько дней, однако «оснований предполагать, что она будет иной, на сегодняшний день нет».

21 сентября сообщалось, что в России свыше 7 млн человек привились от гриппа.

Иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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