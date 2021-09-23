Онищенко назвал различие между гриппом и коронавирусом

Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал об особенностях вируса гриппа.

«Ковид всё-таки более консервативен... Он меняется в каких-то деталях. Гриппозный штамм делает генетический дрейф очень серьёзный, и его наша иммунная система не узнаёт. Вот в чём особенность гриппа как коварной инфекции», — пояснил Онищенко.

Также он напомнил, что при гриппе высок риск обострения хронических заболеваний — это сердечно-сосудистые, почечные, эндокринные заболевания, кардиология.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Санкт-Петербурге началась сезонная прививочная кампания от гриппа.