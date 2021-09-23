В ЯНАО один человек погиб и один пострадал в результате ЧП на предприятии

Один рабочий погиб и один пострадал в результате хлопка газовоздушной смеси на предприятии в Ямало-Ненецком автономном округе, возбуждено уголовное дело.

Об этом информирует пресс-служба Следственного управления СК по ЯНАО.

По информации СК, 22 сентября около 18:00 в городе Губкинский на территории промзоны коммерческого предприятия «во время выполнения технических работ внутри прицепной бочки-цистерны произошёл хлопок паровоздушной смеси без последующего горения». В результате ЧП погиб рабочий, проводивший работы внутри цистерны. Также пострадал мужчина, находившийся снаружи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В августе двое детей пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси в нежилом помещении в Махачкале.