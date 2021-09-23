В ЯНАО один человек погиб и один пострадал в результате ЧП на предприятии

Короткая ссылка
Один рабочий погиб и один пострадал в результате хлопка газовоздушной смеси на предприятии в Ямало-Ненецком автономном округе, возбуждено уголовное дело.

Об этом информирует пресс-служба Следственного управления СК по ЯНАО.

По информации СК, 22 сентября около 18:00 в городе Губкинский на территории промзоны коммерческого предприятия «во время выполнения технических работ внутри прицепной бочки-цистерны произошёл хлопок паровоздушной смеси без последующего горения». В результате ЧП погиб рабочий, проводивший работы внутри цистерны. Также пострадал мужчина, находившийся снаружи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В августе двое детей пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси в нежилом помещении в Махачкале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить