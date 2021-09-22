МВД дало разъяснения в связи с предложением о проверках владеющих оружием студентов у психологов

Министерство внутренних дел России опубликовало разъяснения в связи с направленным в ведомство предложением руководителя движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова о регулярном психологическом мониторинге учащихся высших и средних специальных учебных заведений, владеющих оружием.

По данным министерства, на сегодняшний день обращение Курдесова в МВД не поступило.

«Вместе с тем министерство информирует, что данный вопрос не относится к компетенции Министерства внутренних дел. Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота оружия в 2016 году был возложен на Федеральную службу войск национальной гвардии Российской Федерации», — объяснили в МВД.

Отмечается, что порядок проведения социально-психологического тестирования лиц, которые обучаются в вузах, регламентируется нормативными актами Министерства науки и высшего образования России.

Также в МВД уточнили, что порядок проведения социально-психологического тестирования обучающихся в профессиональных образовательных организациях, регламентируется нормативными актами Министерства просвещения России.

«Ведомство призывает граждан, позиционирующих себя как экспертов в сфере обеспечения безопасности, перед направлением обращения в МВД России уточнять, входит ли его тема в компетенцию министерства, а также воздерживаться от поспешных публичных заявлений», — заявили в ведомстве.

Ранее руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести психологический мониторинг учащихся высших и среднеспециальных учебных заведений, которые владеют оружием. Копия письма на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.