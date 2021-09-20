Ректор МГПУ Реморенко рассказал о мерах безопасности в вузе

Ректор МГПУ, бывший замминистра образования Игорь Реморенко рассказал о мерах безопасности в вузе.

«У нас есть специальная программа безопасности. Наша позиция в том, что проблема требует изучения и тщательного обдумывания того, как это можно предотвратить», — заявил он в беседе с kp.ru, комментируя ситуацию в Перми.

По его словам, в США есть программа «Беги. Прячься. Борись», которая действует до сих пор.

«И соответствующим образом инструктируются все, кто преподаёт или учится в вузе. Сначала объясняется, как бежать. Если убежать невозможно — как надо прятаться. Не можешь спрятаться — готовься к противостоянию, к отпору агрессора. Это достаточно лаконичная, но последовательно внедряющаяся в вузах программа», — пояснил Реморенко.

Как отметил ректор, в вузе уже подготовили несколько роликов на этот счёт.

«И считаем, что всех надо об этом предупреждать. Насколько это возможно, убеждать, как можно подобного избежать», — добавил он.

20 сентября шесть человек погибли и 28 пострадали в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. По данным Следственного комитета, нападавший — студент вуза. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.

Как передавало ФАН, классный руководитель молодого человека, который устроил стрельбу в вузе, рассказала о своём бывшем ученике.