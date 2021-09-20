В Петербурге сообщили о выполнении плана по вакцинации более чем на 60%
Сообщается, что число жителей, которые полностью прошли вакцинацию, достигло 1,6 млн. Ранее сообщалось, что коллективный иммунитет будет сформирован, если вакцинируются 2,6 млн человек. Таким образом, сейчас этот план выполнен на 61%.
Прививку первым компонентом сделали 1,5 млн жителей. Запас вакцины — более 613 тыс. доз.
17 сентября губернатор Петербурга Александр Беглов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ситуация с коронавирусом в городе контролируемая.