В Петербурге сообщили о выполнении плана по вакцинации более чем на 60%

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План по вакцинации от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге выполнен более чем на 60%, передаёт ТАСС со ссылкой на данные, распространённые пресс-службой городской администрации.

Сообщается, что число жителей, которые полностью прошли вакцинацию, достигло 1,6 млн. Ранее сообщалось, что коллективный иммунитет будет сформирован, если вакцинируются 2,6 млн человек. Таким образом, сейчас этот план выполнен на 61%.

Прививку первым компонентом сделали 1,5 млн жителей. Запас вакцины — более 613 тыс. доз.

17 сентября губернатор Петербурга Александр Беглов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ситуация с коронавирусом в городе контролируемая.

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