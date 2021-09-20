Эксперты прокомментировали стратегию развития органического сельского производства в России

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Глава Национального органического союза Олег Мироненко рассказал, что Минсельхоз может обязать торговые сети выделять отдельные полки с органической продукцией.

Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».

Ведомство разрабатывает стратегию развития производства органической продукции до 2030 года, в которой могут закрепить это положение. Эксперт подчеркнул, что организация разработала проект структуры такой стратегии и направила его в министерство.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев рассказал, что организация на экспертном уровне участвует в работе Минсельхоза по подготовке стратегии развития органического сельского производства. АКОРТ рассматривает различные варианты поддержки продвижения российской продукции, заключил он.

Ранее экономист Елена Тюрина в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала ситуацию с ценами на молочную продукцию в России.

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