Эксперты прокомментировали стратегию развития органического сельского производства в России
Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».
Ведомство разрабатывает стратегию развития производства органической продукции до 2030 года, в которой могут закрепить это положение. Эксперт подчеркнул, что организация разработала проект структуры такой стратегии и направила его в министерство.
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев рассказал, что организация на экспертном уровне участвует в работе Минсельхоза по подготовке стратегии развития органического сельского производства. АКОРТ рассматривает различные варианты поддержки продвижения российской продукции, заключил он.
Ранее экономист Елена Тюрина в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала ситуацию с ценами на молочную продукцию в России.