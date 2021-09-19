Кадыров лидирует на выборах главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров лидирует на выборах главы региона с 98,54% голосов, по первым данным ЦИК.

Кандидат от КПРФ Халид Накаев набирает 0,24% голосов. Экс-мэр Грозного, замглавы администрации Чечни Иса Хаджимурадов от партии «Справедливая Россия» получает 1,22%. Ранее сообщалось, что врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков лидирует на выборах главы региона. В Ульяновской области по итогам обработки первых протоколов лидирует Алексей Русских. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал результаты партии на выборах в Госдуму.