Кадыров лидирует на выборах главы Чечни

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Глава Чечни Рамзан Кадыров лидирует на выборах главы региона с 98,54% голосов, по первым данным ЦИК.

Кандидат от КПРФ Халид Накаев набирает 0,24% голосов.

Экс-мэр Грозного, замглавы администрации Чечни Иса Хаджимурадов от партии «Справедливая Россия» получает 1,22%.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков лидирует на выборах главы региона. В Ульяновской области по итогам обработки первых протоколов лидирует Алексей Русских.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал результаты партии на выборах в Госдуму.

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