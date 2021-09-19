Турчак прокомментировал результаты «Единой России»

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Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал результаты партии на выборах в Госдуму, выступая в штабе общественной поддержки политической силы.

«Сегодня с нами на связи большая страна, на связи с нами наши региональные штабы, штабы общественной поддержки, наши кандидаты... Дорогие друзья, позвольте мне поздравить всех вас с чистой и честной победой», — приводит Интерфакс слова Турчака.

После обработки 20,06% протоколов на выборах в Госдуму лидирует Единая Россия с 42,92%.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал первые результаты подсчёта голосов на выборах депутатов Госдумы.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что прошедшие в России выборы были прозрачными.

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