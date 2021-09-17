Губернатор Красноярского края проголосовал на выборах

Глава Красноярского края Александр Усс принял участие в выборах депутатов Госдумы VIII созыва и Заксобрания края.

Об этом сообщает ФАН.

Александр Усс проголосовал на избирательном участке в лицее №2 в 9:00 по местному времени.

«Я свой выбор уже сделал. Я думаю, что не только для меня, но и для большинства красноярцев он очевиден. Курс на поддержку, прежде всего, президента, на укрепление нашего государства и благополучия наших граждан», — сказал глава региона.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», жители Крыма приступили к голосованию на выборах депутатов Государственной думы.