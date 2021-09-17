Явка избирателей на выборах на Чукотке в первые четыре часа составила 15%

На выборах депутатов Госдумы и окружной думы в Чукотском автономном округе к 12:00 по местному времени (03:00 мск) проголосовали 15% избирателей.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего в округе 30 507 избирателей.

Отмечается, что весь процесс фиксируют камеры видеонаблюдения.

«В тестовом режиме видеонаблюдение на участках было запущено вчера, 16 сентября, и с тех пор не выключалось, то есть данная тренировка с нуля часов 17 сентября перешла в «боевой режим». На Чукотке все 55 участков оборудованы видеонаблюдением», — сказал председатель избирательной комиссии Чукотского автономного округа Николай Гончаров.

Ранее сообщалось, что голосование стартовало в Хабаровском крае.

Трёхдневные выборы пройдут в России с 17 по 19 сентября, россияне будут выбирать депутатов Госдумы восьмого созыва, представителей 39 региональных и местных парламентов и глав девяти регионов.