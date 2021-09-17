Явка избирателей на выборах на Чукотке в первые четыре часа составила 15%
Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Всего в округе 30 507 избирателей.
Отмечается, что весь процесс фиксируют камеры видеонаблюдения.
«В тестовом режиме видеонаблюдение на участках было запущено вчера, 16 сентября, и с тех пор не выключалось, то есть данная тренировка с нуля часов 17 сентября перешла в «боевой режим». На Чукотке все 55 участков оборудованы видеонаблюдением», — сказал председатель избирательной комиссии Чукотского автономного округа Николай Гончаров.
Ранее сообщалось, что голосование стартовало в Хабаровском крае.
Трёхдневные выборы пройдут в России с 17 по 19 сентября, россияне будут выбирать депутатов Госдумы восьмого созыва, представителей 39 региональных и местных парламентов и глав девяти регионов.