В Петербурге наградили выдающихся работников здравоохранения города

В Санкт-Петербурге наградили выдающихся работников здравоохранения города. В торжественной церемонии приняли участие председатель Комитета здравоохранения Дмитрий Лисовец, вице-губернатор Олег Эргашев и руководители городских медучреждений.

Медиков наградили знаками «Отличник здравоохранения», а также почётными грамотами и благодарностями министра здравоохранения и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, сообщает сайт «Невские новости».

«Вы каждый день несёте тяжёлую и ответственную вахту. Такой труд не каждому под силу, он требует высокой квалификации, полной самоотдачи и сильного характера», — поблагодарил медиков вице-губернатор Эргашев.

Ранее телеканал «360» сообщил, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил ещё 12 наград врачам Подмосковья за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией и большой вклад в развитие здравоохранения.