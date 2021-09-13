Глава Минприроды заявил об обмане со стороны «компаний с мировым именем»

Глава Минприроды России Александр Козлов в интервью РБК заявил, что некоторые компании «с мировым именем» обманывают российское правительство, предоставляя недостоверные данные об утилизации товаров и упаковки.

Козлов рассказал, что российский президент Владимир Путин поручил к 2030 году снизить захоронение отходов на 50% и обеспечить сортировку всех отходов на 100%.

По словам министра, отходы генерируются производителями товаров. Он отметил, что властям необходимо «видеть историю этих товаров» до того момента, как они пройдут сортировку, утилизацию и другие процессы».

«То есть нам нужен контроль этой линии, потому что по отчётам некоторых компаний с мировым именем мы видим, как они нас обманывают, не стыдясь», — заявил он.

Ранее Козлов сообщил, что в 43 регионах России объём и процент сортировки, а также утилизации отходов не совпадает с данными отчётности.

Минэкономразвития ранее предложило перенести реформу в сфере утилизации товаров и упаковки их производителями на два года — с 2022-го на 2024-й.

В мае сообщалось, что правительство готовит законодательные изменения, предусматривающие запрет на использование неперерабатываемых продуктов.