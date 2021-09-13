«Известия»: в крови отравившихся москвичек нашли следы этиленгликоля

В крови москвичек, которые погибли, предположительно, после употребления арбуза, купленного в магазине на Совхозной улице в столице, обнаружили следы этиленгликоля.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Этиленгликоль применяется в том числе в качестве компонента тормозных жидкостей, антифризов, в средстве для мытья окон, в креме для обуви и т.д.

Ранее сообщалось, что в Москве пожилая женщина и её 15-летняя внучка были доставлены в больницу с отравлением, после того как съели арбуз, купленный в магазине на Совхозной улице. Обе пациентки скончались.

СК возбудил уголовное дело.

В Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что точную причину смерти бабушки и её внучки установят в ходе судебно-медицинской экспертизы.