«Известия»: в крови отравившихся москвичек нашли следы этиленгликоля
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на собственный источник.
Этиленгликоль применяется в том числе в качестве компонента тормозных жидкостей, антифризов, в средстве для мытья окон, в креме для обуви и т.д.
Ранее сообщалось, что в Москве пожилая женщина и её 15-летняя внучка были доставлены в больницу с отравлением, после того как съели арбуз, купленный в магазине на Совхозной улице. Обе пациентки скончались.
В Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что точную причину смерти бабушки и её внучки установят в ходе судебно-медицинской экспертизы.