В больницу доставили 12 человек после жёсткой посадки L-410 в Иркутской области 

Всех пострадавших в результате жёсткой посадки самолёта L-410 в Иркутской области доставили в больницу посёлка Магистральный в Казачинско-Ленском районе.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу района.

«12 человек доставлены в больницу <…> Есть один тяжёлый, у остальных — [травмы] разной степени тяжести», — рассказали в ЕДДС.

Также представитель службы заявил, что на месте ЧП остаются тела погибших.

Ранее в МЧС сообщили, что 12 человек пострадали и четыре человека погибли в результате жёсткой посадки самолёта L-410 в Иркутской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.