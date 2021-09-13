В больницу доставили 12 человек после жёсткой посадки L-410 в Иркутской области
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу района.
«12 человек доставлены в больницу <…> Есть один тяжёлый, у остальных — [травмы] разной степени тяжести», — рассказали в ЕДДС.
Также представитель службы заявил, что на месте ЧП остаются тела погибших.
Ранее в МЧС сообщили, что 12 человек пострадали и четыре человека погибли в результате жёсткой посадки самолёта L-410 в Иркутской области.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.