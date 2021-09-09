Военные Северного флота отработали на учениях освобождение порта

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Военные моряки и морские пехотинцы Северного флота в рамках тактических учений с арктической экспедиционной группой отработали освобождение морского порта в Арктике.
Военные Северного флота отработали на учениях освобождение порта
  • © Павел Львов
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Северного флота.

«В ходе учений военные моряки и морские пехотинцы Северного флота впервые в истории отработали освобождение территории порта, захваченного диверсионно-разведывательной группой условного противника», — цитирует сообщение ТАСС.

Согласно сценарию учений, на побережье Енисея была осуществлена высадка морского десанта, была проведена штурмовая операция одновременно с воды, с воздуха и с земли, в результате чего Дудинский морской порт освободили от условного противника.

Ранее сообщалось, что в Арктике начались учения Северного флота с привлечением до 8 тыс. военных, около 800 единиц техники и до 50 кораблей и судов обеспечения.

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