Военные Северного флота отработали на учениях освобождение порта

Военные моряки и морские пехотинцы Северного флота в рамках тактических учений с арктической экспедиционной группой отработали освобождение морского порта в Арктике.

Об этом информирует пресс-служба Северного флота.

«В ходе учений военные моряки и морские пехотинцы Северного флота впервые в истории отработали освобождение территории порта, захваченного диверсионно-разведывательной группой условного противника», — цитирует сообщение ТАСС.

Согласно сценарию учений, на побережье Енисея была осуществлена высадка морского десанта, была проведена штурмовая операция одновременно с воды, с воздуха и с земли, в результате чего Дудинский морской порт освободили от условного противника.

Ранее сообщалось, что в Арктике начались учения Северного флота с привлечением до 8 тыс. военных, около 800 единиц техники и до 50 кораблей и судов обеспечения.