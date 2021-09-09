Обвиняемый в убийстве школьниц в Кузбассе арестован на два месяца
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« Суд удовлетворил ходатайство и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 7 ноября 2021 года», — говорится в сообщении.
Ранее мужчине было предъявлено обвинение в убийстве, а также изнасиловании и осуществлении насильственных действий сексуального характера.
6 сентября в МВД сообщили, что в Киселёвске пропали десятилетние Настя и Ульяна. На следующий день они были найдены мёртвыми.
Генпрокурор России Игорь Краснов поручил взять расследование на особый контроль.