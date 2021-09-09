Обвиняемый в убийстве школьниц в Кузбассе арестован на два месяца

Центральный районный суд Кемерова арестовал на два месяца Виктора Пестерникова, обвиняемого в убийстве двух школьниц в Киселёвске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кузбасса.

« Суд удовлетворил ходатайство и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 7 ноября 2021 года», — говорится в сообщении.

Ранее мужчине было предъявлено обвинение в убийстве, а также изнасиловании и осуществлении насильственных действий сексуального характера.

6 сентября в МВД сообщили, что в Киселёвске пропали десятилетние Настя и Ульяна. На следующий день они были найдены мёртвыми.

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил взять расследование на особый контроль.