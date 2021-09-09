Педиатр Мурадова перечислила факторы негативного влияния гаджетов на детей

Врач-педиатр высшей категории Лина Мурадова рассказала, чем детям вредят смартфоны и прочие гаджеты.

Все современные гаджеты вредят организму электромагнитным излучением, которым они обладают, сообщила она в беседе с ФАН.

Среди проблем, которые могут возникнуть из-за любви к гаджетам, специалист отмечает ухудшение зрения и осанки ребёнка.

«По возрасту и по времени всё чётко прописано: до двух лет вообще категорически нельзя (давать гаджеты). С двух до 12 лет по времени должно быть строгое ограничение: от трёх до пяти лет — час в день, с шести до 18 лет — два часа в день. Потому что это грозит и психическому здоровью, и физическому. Если ребёнок не отрывается от экрана и не моргает, то рано или поздно будет формироваться сухость слизистой, что станет дополнительным провокационным фактором к воспалению — может возникнуть тот же самый конъюнктивит», — предупреждает Лина Мурадова.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН предложил ввести в школах уроки кибербезопасности.