В России начались сборы пулемётчиков на военной базе в Таджикистане

Российская военная база в Таджикистане на полигоне «Ляур» начала учения расчётов крупнокалиберных пулеметов НСВ «Утёс», сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«На горном войсковом участке пулемётчики отработают нормативы по изготовке расчётов к бою и выполнят практическую стрельбу по воздушным и наземным целям», — говорится в сообщении.

Окончание занятий намечено на 17 сентября.

Также военнослужащие отработают выполнение контрольных стрельб по мишеням, имитирующим технику, долговременные огневые точки и дроны противника.

Ранее российские военнослужащие провели учения с использованием танков в горах Таджикистана.