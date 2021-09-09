В России начались сборы пулемётчиков на военной базе в Таджикистане
«На горном войсковом участке пулемётчики отработают нормативы по изготовке расчётов к бою и выполнят практическую стрельбу по воздушным и наземным целям», — говорится в сообщении.
Окончание занятий намечено на 17 сентября.
Также военнослужащие отработают выполнение контрольных стрельб по мишеням, имитирующим технику, долговременные огневые точки и дроны противника.
Ранее российские военнослужащие провели учения с использованием танков в горах Таджикистана.