В ФАО заявили, что рыбная продукция не может переносить COVID-19

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Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН для связи с Россией Олег Кобяков заявил, что пищевая рыбная продукция во всех её видах — от свежей до консервированной — не может служить источником инфицирования человека коронавирусом.
В ФАО заявили, что рыбная продукция не может переносить COVID-19
  • Pixabay

«Я уполномочен заявить от имени ФАО, что рыбная продукция не может служить переносчиком возбудителя коронавируса, она безопасна. Это касается и свежей, и замороженной, и тем более консервированной продукции», — приводит ТАСС слова Кобякова.

В октябре 2020 года сообщалось, что специалисты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний впервые обнаружили живой вирус, вызывающий COVID-19, на упаковке замороженных морепродуктов.

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