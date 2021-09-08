В ФАО заявили, что рыбная продукция не может переносить COVID-19

Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН для связи с Россией Олег Кобяков заявил, что пищевая рыбная продукция во всех её видах — от свежей до консервированной — не может служить источником инфицирования человека коронавирусом.

«Я уполномочен заявить от имени ФАО, что рыбная продукция не может служить переносчиком возбудителя коронавируса, она безопасна. Это касается и свежей, и замороженной, и тем более консервированной продукции», — приводит ТАСС слова Кобякова.

В октябре 2020 года сообщалось, что специалисты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний впервые обнаружили живой вирус, вызывающий COVID-19, на упаковке замороженных морепродуктов.