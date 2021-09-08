В ФАО заявили, что рыбная продукция не может переносить COVID-19
- Pixabay
«Я уполномочен заявить от имени ФАО, что рыбная продукция не может служить переносчиком возбудителя коронавируса, она безопасна. Это касается и свежей, и замороженной, и тем более консервированной продукции», — приводит ТАСС слова Кобякова.
В октябре 2020 года сообщалось, что специалисты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний впервые обнаружили живой вирус, вызывающий COVID-19, на упаковке замороженных морепродуктов.