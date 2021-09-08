На Лобановском кладбище в Кирове почтили память жертв блокады Ленинграда.

Об этом сообщает progorod43.

Участниками церемонии стали представители администрации города, кировского объединения «Жители блокадного Ленинграда», студенты и волонтёры Победы.

Они возложили цветы к памятным стелам. Также состоялась минута молчания.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Адыгея получила боевое знамя 95-й Молдавской стрелковой дивизии, участвовавшей в освобождении Майкопа во время Великой Отечественной войны.