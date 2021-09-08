Проценко напомнил о важности вакцинации от COVID-19

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Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко напомнил о важности вакцинации от COVID-19.
Проценко напомнил о важности вакцинации от COVID-19
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Проценко во время своего визита в Челябинск встретился с главой региона.

«На встрече обсуждались актуальные вопросы развития здравоохранения, текущая ситуация по коронавирусу в регионе, а также роль вакцинации в борьбе с COVID-19. Как отметил Проценко, международный медицинский опыт показывает, что в тяжёлой форме заболевание протекает именно у тех граждан, которые не привиты от коронавируса», — рассказали в пресс-службе.

Проценко выразил уверенность, что дальнейшая эпидемическая ситуация будет зависеть от граждан, их активной позиции в отношении вакцинации.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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