Психолог Красова рассказала, как повысить успеваемость ребёнка в школе

Психолог, арт-терапевт Ирина Красова рассказала, как повысить успеваемость ребёнка в школе.

В беседе с Nation News она заявила, что главное — выстроить доверительные отношения с детьми.

«На оценки нужно реагировать как на результат усвоенного материала, а не относительно личных качеств ребёнка. Так, если школьник принёс домой двойку, то его ни в коем случае не стоит ругать. Можно просто спросить, почему так получилось, выяснить обстоятельства, то есть оценить сам результат», — отметила эксперт.

По её словам, если родители начинают требовать хороших оценок или просто раз в неделю спрашивают, хорошо ли дети учатся, то те понимают, что взрослые делают это для галочки.

Как считает Красова, очень важно участвовать в образовании детей, но важно и не перегибать палку.

«Ребёнок не должен чувствовать давление или контроль. Бывают и родители, которые чрезмерно много и активно участвуют в жизни ребёнка, не давая ему самостоятельно сделать что-то. То есть в данном случае отсутствует доверие», — добавила она.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU заявил, что в будущем российским школам придётся отказаться от бумажных учебников и перейти на электронные.