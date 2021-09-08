Большую Дмитровку и Петровку в Москве соединил новый пешеходный маршрут
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Протяжённость переулка составляет 250 м.
«Специалисты комплекса городского хозяйства убрали провода в кабельную канализацию, проложили дополнительный участок водосточной сети и установили семь новых дождеприёмных решёток», — отмечается в сообщении.
Тротуары расширены в среднем на 75 см. Также обновлено дорожное покрытие, созданы дополнительные парковочные места.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в 2021 году по программе «Мой район» в Москве обустроят более 2 тыс. дворов и приведут в порядок около 300 объектов городской инфраструктуры.