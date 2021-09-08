Диетолог Королёва рассказала о полезных продуктах для сердечно-сосудистой системы

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва рассказала о продуктах, полезных для сердечно-сосудистой системы.
Диетолог Королёва рассказала о полезных продуктах для сердечно-сосудистой системы
  • Pixabay

«Для сердечно-сосудистой системы максимально полезны белки, жиры и углеводы натурального происхождения. Можно выделить рыбу из северных морей. Она насыщена жирными кислотами омега-3, которые поддерживают текучесть клеток, клеточных мембран миокарда», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, полезные жиры есть и в составе авокадо, нерафинированных масел холодного механического отжима.

Как отметила Королёва, белки могут поступать из птицы, рыбы, мяса.

«То есть рыба закрывает не только жиры. Углеводы нужны сердцу, чтобы работать энергично», — добавила она.

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