Вице-премьер Борисов назвал Зиничева преданным государственным деятелем

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Вице-премьер России Юрий Борисов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.
Вице-премьер Борисов назвал Зиничева преданным государственным деятелем
  • © МЧС

«Трагическая весть, которая сегодня пришла, связанная с гибелью нашего коллеги, нашего друга Евгения Зиничева, — это как гром среди ясного неба. Мы всегда знали Женю как преданного истинного государственного деятеля», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

С соболезнованиями выступил и губернатор Приморского края Олег Кожемяко, передаёт vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Есть люди, для которых нет ничего важнее, чем уберечь и спасти жизни других людей. Сложно принять, что эти герои не вечны и жизнь их также может оборваться», — сказал Кожемяко.

По его словам, именно таким героем был Зиничев, чьим смыслом жизни было спасение других.

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая известного кинорежиссёра Александра Мельника.

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