В Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда

На Пискарёвском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда.

Об этом сообщают «Невские новости».

Цветы и венки возложили к монументу «Мать-Родина». В церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов и члены городского правительства.

Беглов также посетил тематическую выставку, расположенную рядом с монументом. Она будет работать один день, после чего её перевезут на Марсово поле.

«После памятных мероприятий экспозиция будет выставляться в учебных учреждениях, также её выложат в электронном виде», — заявила директор фонда «Мирные люди» Наталья Казарина.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Адыгея получила боевое знамя 95-й Молдавской стрелковой дивизии, участвовавшей в освобождении Майкопа во время Великой Отечественной войны.