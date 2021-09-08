В Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда

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На Пискарёвском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда.
В Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда
  • © Администрация Санкт‑Петербурга

Об этом сообщают «Невские новости».

Цветы и венки возложили к монументу «Мать-Родина». В церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов и члены городского правительства.

Беглов также посетил тематическую выставку, расположенную рядом с монументом. Она будет работать один день, после чего её перевезут на Марсово поле.

«После памятных мероприятий экспозиция будет выставляться в учебных учреждениях, также её выложат в электронном виде», — заявила директор фонда «Мирные люди» Наталья Казарина.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Адыгея получила боевое знамя 95-й Молдавской стрелковой дивизии, участвовавшей в освобождении Майкопа во время Великой Отечественной войны.

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