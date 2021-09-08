Любимова выразила соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

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Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.
Любимова выразила соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева
  • © МЧС

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу Любимовой.

«Евгений Николаевич обладал личным мужеством и в критический момент, не задумываясь, отдал свою жизнь для спасения другого человека. Его героический поступок навсегда останется в памяти людей образцом офицерской чести и отваги», — сказала министр.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, как сообщает ФБА «Экономика сегодня», выразила соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая известного кинорежиссёра Александра Мельника.

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