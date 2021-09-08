Нарышкин: Зиничев на всех участках работы проявлял высочайший профессионализм

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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева, отметив, что тот на всех участках работы проявлял высочайший профессионализм.
Нарышкин: Зиничев на всех участках работы проявлял высочайший профессионализм
  • © МЧС

«Евгений Николаевич с самого начала трудовой деятельности связал свою судьбу с защитой государственной безопасности страны... На всех участках работы проявлял высочайший профессионализм и чувство гражданской ответственности», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы СВР.

Нарышкин отметил, что министр трагически погиб, спасая человека.

«Такая смерть делает человека бессмертным. В наших сердцах он навсегда останется образцом настоящего российского офицера, мужественного и самоотверженного», — отметил глава СВР.

Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что Зиничев оказал эффективную помощь региону в борьбе с лесными пожарами, передаёт ФАН.

8 сентября стало известно, что глава МЧС Евгений Зиничев погиб, спасая жизнь человека на межведомственных учениях.

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