Нарышкин: Зиничев на всех участках работы проявлял высочайший профессионализм

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева, отметив, что тот на всех участках работы проявлял высочайший профессионализм.

«Евгений Николаевич с самого начала трудовой деятельности связал свою судьбу с защитой государственной безопасности страны... На всех участках работы проявлял высочайший профессионализм и чувство гражданской ответственности», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы СВР.

Нарышкин отметил, что министр трагически погиб, спасая человека.

«Такая смерть делает человека бессмертным. В наших сердцах он навсегда останется образцом настоящего российского офицера, мужественного и самоотверженного», — отметил глава СВР.

Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что Зиничев оказал эффективную помощь региону в борьбе с лесными пожарами, передаёт ФАН.

8 сентября стало известно, что глава МЧС Евгений Зиничев погиб, спасая жизнь человека на межведомственных учениях.