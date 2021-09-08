Власти Тюменской области выразили соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

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Губернатор Тюменской области Александр Моор и правительство региона выразили соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева.
Власти Тюменской области выразили соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева
  • © МЧС

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.

«В это тяжелейшее лето, когда из-за небывалой засухи в тюменских лесах был объявлен режим ЧС, Евгений Николаевич оказывал огромную всестороннюю помощь нашему региону. Он был настоящим офицером», — сказал Моор.

По его словам, Зиничев погиб как герой, спасая жизнь человека.

С соболезнованиями выступили и власти Оренбургской области, передаёт RIA56.

«Это невосполнимая утрата не только для родных и близких Евгения Николаевича, но и для всей России. Разделяем с вами горечь утраты. Светлая память о Евгении Николаевиче и благодарность за его многолетнюю службу на благо России навсегда останутся в наших сердцах», — отметил губернатор региона Денис Паслер.

8 сентября стало известно, что глава ведомства Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях.

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