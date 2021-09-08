Воробьёв выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Офицер с большой буквы. Всегда был и им останется лично в моей памяти, в моём сердце. Очень немногословный человек, который в разных ситуациях зарекомендовал себя профессионалом и просто мужчиной», — сказал глава региона.

В свою очередь, глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что Зиничев оказал эффективную помощь региону в борьбе с лесными пожарами, передаёт ФАН.

«Ещё недавно Евгений Николаевич приезжал в Карелию и очень помог нам в борьбе с лесными пожарами», — сказал он.

По его словам, Зиничев был волевым человеком, который погиб, спасая жизнь другого.

8 сентября стало известно, что глава ведомства Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях.