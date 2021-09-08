Глава Якутии отметил роль Зиничева в борьбе с лесными пожарами

Глава МЧС России Евгений Зиничев, который трагически погиб при исполнении служебного долга, сыграл большую роль в победе над лесными пожарами в Якутии, заявил глава региона Айсен Николаев.

«Этим летом мы с ним практически ежедневно общались, принимали решения по борьбе с лесными пожарами, очень сблизились... Он сыграл огромную роль в нашей победе в битве за тайгу», — написал Николаев в своём Instagram.

Он отметил, что Зиничев всегда поддерживал Якутию и первым приходил на помощь при пожарах и паводках.

Николаев выразил соболезнования родным и близким генерала.

8 сентября стало известно, что глава ведомства Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях.