Глава Татарстана Минниханов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

Глава Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева.

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на официального представителя Казанского кремля Лилию Галимову.

Минниханов направил телеграмму в адрес МЧС на имя супруги министра Наталии Зиничевой. Он отметил, что глубоко потрясён известием о смерти главы ведомства.

«Евгений Николаевич ушёл из жизни как настоящий защитник и спасатель — при исполнении служебного долга. Горько сознавать, что наша страна потеряла такого сильного, надёжного руководителя, опытного профессионала, верного долгу и Отечеству», — говорится в телеграмме.

Со своей стороны, врио начальника управления по СВАО ГУ МЧС России по Москве Роман Буянов в беседе с радио Sputnik назвал Зиничева профессионалом своего дела.

«Отличный был человек, нам его будет не хватать. Он был профессионал своего дела», — сказал он.

8 сентября стало известно, что глава ведомства Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев назвал главу МЧС Зиничева смелым и храбрым человеком.