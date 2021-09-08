Бастрыкин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.

Об этом сообщает Nation News.

«Он проявил себя как мужественный, целеустремлённый человек и истинный профессионал, сделавший многое для страны и общества за годы неустанной работы в органах государственной безопасности», — заявил Бастрыкин.

По его словам, стремление Зиничева быть полезным Родине проявилось и на посту руководителя МЧС.

Со своей стороны, заслуженный спасатель России Александр Курсаков в беседе с радио Sputnik отметил, что Зиничев был достойным продолжателем работы экс-главы МЧС Сергея Шойгу.

«Затевал хорошие реформы и относился ко всему очень серьёзно. Жаль, жаль, жаль. С ним было спокойно и уверенно», — отметил он.

8 сентября стало известно, что глава ведомства Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев назвал главу МЧС Зиничева смелым и храбрым человеком.