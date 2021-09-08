Азаров выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева.

Об этом сообщает volga.news.

«Евгений Николаевич всегда был там, где трудно, где на каждом шагу опасность, где надо быстро и твёрдо принимать необходимые решения. Вместе со своими коллегами-спасателями он первым приходил на помощь попавшим в беду людям», — заявил Азаров.

По его словам, Зиничев погиб как спасатель номер один, выполняя свой служебный долг, без колебаний жертвуя собой во имя спасения человеческой жизни.

Со свой стороны, глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло в беседе с телеканалом «Звезда» назвал Зиничева отзывчивым человеком, всегда готовым прийти на помощь.

«Достойный человек, офицер. Хороший преданный друг. Он всегда был на связи и всегда был готов прийти на помощь, не потому что он там министр МЧС, а просто потому что он хороший человек», — отметил он.

По его словам, тяжело терять друзей.

8 сентября стало известно, что глава ведомства Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев назвал главу МЧС Зиничева смелым и храбрым человеком.