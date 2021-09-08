Врач Ногинской ЦРБ рассказал о состоянии пострадавших при взрыве газа в жилом доме

Заместитель главного врача Ногинской центральной районной больницы Андрей Колесов рассказал о состоянии пострадавших при взрыве газа в жилом доме.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

«Среди пострадавших семь человек были доставлены в хирургический стационар Ногинской ЦРБ, из них двое детей пяти и десяти лет, две девочки с лёгкими повреждениями — ушибы, ссадины, ничего серьёзного. Их мама — ушиб правого коленного сустава с осаднениями, тоже ничего серьёзного. Их папа — сотрясение головного мозга, он госпитализирован в отделение нейрохирургии», — заявил Колесов.

Он уточнил, что в больницу также доставлена женщина с сотрясением головного мозга и переломом костей носа.

Кроме того, мужчина госпитализирован в отделение реанимации с переломом правого бедра, правого плеча, сотрясением головного мозга, у него также диагностировали травматический шок первой степени. Его эвакуируют в московский госпиталь Вишневского.

«Так состоянию пациентов ничего не угрожает, все стабильны, все находятся под динамическим наблюдением лечащих врачей», — добавил Колесов.

Ранее Newinform сообщал, что следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа и частичного обрушения в жилом доме в подмосковном Ногинске.