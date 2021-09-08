Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева.

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на сайт РПЦ.

«Исполняя служебный долг, почивший героически пытался спасти жизнь человека, упавшего в воду, делом явил пример мужества и самопожертвования, образец того, каким призван быть настоящий спасатель», — отметил патриарх.

Со своей стороны, депутат Госдумы Александр Хинштейн в беседе с Life.ru заявил, что это огромная потеря для всей страны.

«Только недавно Евгений Николаевич отметил 55-летие. Человек в самом расцвете сил. Как три года министр, очень много планов, которые частично стали реализовываться, — и кардинально преобразился облик МЧС и самой службы», — сказал Хинштейн.

8 сентября стало известно, что глава ведомства Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев назвал главу МЧС Зиничева смелым и храбрым человеком.