Депутат Госдумы Выборный назвал Зиничева настоящим защитником Отечества

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева.

«Когда гибнут люди, это в принципе трагедия. Здесь идёт речь о человеке, который всю жизнь, себя, посвятил служению нашему государству, обществу. Не на словах, а на деле. Это яркий пример государственного служения настоящего человека, настоящего защитника нашего Отечества», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, это очень серьёзная утрата.

Со своей стороны, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что Зиничев погиб как настоящий спасатель, исполняя свой служебный долг. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу партии.

«Всю свою жизнь он посвятил служению стране, обеспечению её безопасности. В последние годы руководил ведомством, которое всегда первым приходит на помощь людям», — сказал Турчак.

8 сентября стало известно, что глава ведомства Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев назвал главу МЧС Зиничева смелым и храбрым человеком.