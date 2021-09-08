Жителям пострадавшего от взрыва газа дома в Ногинске пообещали позаботиться об оставленных вещах
- RT
Об этом сообщает телеканал «360».
«Не переживайте за вещи. И полиция, и Росгвардия оцепят после работ дом. Работ где-то на сутки для аварийных бригад и МЧС. Никакого мародёрства никто не допустит», — сказал Сухин.
В администрации округа также отметили, что проверка газового оборудования в доме проводилась в мае 2021 года. Работу выполняла специализированная организация «ГИС-Восток», и нарушений обнаружено не было, передаёт Life.ru.
В результате взрыва бытового газа в одном из жилых домов в подмосковном Ногинске было полностью разрушено 17 квартир.