Погиб глава МЧС Евгений Зиничев

Очевидцы рассказали о взрыве газа в Ногинске

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Очевидцы рассказали подробности о взрыве газа в подмосковном Ногинске.
Очевидцы рассказали о взрыве газа в Ногинске
  • © ГУ МЧС по Московской области

«Люди находятся вообще полностью в шоке. В радиусе взрыва все машины практически разбиты. Сам взрыв произошёл примерно в 06:55», — заявил один из очевидцев в эфире телеканала «Москва 24».

По его словам, в момент происшествия он находился в соседнем доме и сначала не понял, что случилось.

«Подумал, что у кого-то, может быть, выпало окно. А когда уже повернул голову налево, понял, что взорвалась квартира, с первого по четвёртый этаж обрушились все перекрытия», — сообщил мужчина.

Ещё один местный житель в беседе с URA.RU отметил, что взрыв был очень громкий.

«Взрыв был слышен во всём городе. МЧС и скорая приехали быстро», — рассказал он.

Жительница одного из соседних домов заявила, что и в их здании выбило окна.

«Мы на последнем этаже живём, а взрыв был на первых. И всё равно у нас всё разлетелось, хотя тут расстояние минимум 50 м. Дальше грохот осыпающихся стен и перекрытий», — отметила она в беседе с kp.ru.

Ранее было опубликовано видео с места взрыва в многоквартирном доме в Ногинске.

В результате ЧП, по последним данным, пострадали девять человек, ещё двое погибли.

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