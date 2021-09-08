Муж пострадавшей при взрыве газа в Ногинске прокомментировал ЧП

Супруг пострадавшей при взрыве газа в Ногинске прокомментировал случившееся.

«Взрыв произошёл около 07:00. Рухнул пол в коридоре, жена туда провалилась. А от соседних квартир вообще ничего не осталось. У нас остались кухня, зал и комната», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, обрушилась одна из комнат, где находились дети. Они остались сверху завалов.

«Спасатели подъехали, лестницы подставили и сняли их», — уточнил мужчина.

Со своей стороны, один из очевидцев, живущий неподалёку, рассказал, что услышал грохот примерно в 06:40.

«Далее собрался, пошёл на остановку в Заречье, там нас забирает маршрутка от предприятия. Пока её ждал с 07:20 до 07:30, насчитал шесть скорых, которые почти одна за одной ехали туда», — сообщил он в беседе с Life.ru.

Ранее было опубликовано видео с места взрыва в многоквартирном доме в Ногинске.

В результате ЧП, по последним данным, пострадали девять человек, ещё двое погибли.