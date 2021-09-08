Муж пострадавшей при взрыве газа в Ногинске прокомментировал ЧП

Короткая ссылка
Супруг пострадавшей при взрыве газа в Ногинске прокомментировал случившееся.
Муж пострадавшей при взрыве газа в Ногинске прокомментировал ЧП
  • © AP

«Взрыв произошёл около 07:00. Рухнул пол в коридоре, жена туда провалилась. А от соседних квартир вообще ничего не осталось. У нас остались кухня, зал и комната», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, обрушилась одна из комнат, где находились дети. Они остались сверху завалов.

«Спасатели подъехали, лестницы подставили и сняли их», — уточнил мужчина.

Со своей стороны, один из очевидцев, живущий неподалёку, рассказал, что услышал грохот примерно в 06:40.

«Далее собрался, пошёл на остановку в Заречье, там нас забирает маршрутка от предприятия. Пока её ждал с 07:20 до 07:30, насчитал шесть скорых, которые почти одна за одной ехали туда», — сообщил он в беседе с Life.ru.

Ранее было опубликовано видео с места взрыва в многоквартирном доме в Ногинске.

В результате ЧП, по последним данным, пострадали девять человек, ещё двое погибли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить