Муж пострадавшей при взрыве газа в Ногинске прокомментировал ЧП
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«Взрыв произошёл около 07:00. Рухнул пол в коридоре, жена туда провалилась. А от соседних квартир вообще ничего не осталось. У нас остались кухня, зал и комната», — заявил он в беседе с телеканалом «360».
По его словам, обрушилась одна из комнат, где находились дети. Они остались сверху завалов.
«Спасатели подъехали, лестницы подставили и сняли их», — уточнил мужчина.
Со своей стороны, один из очевидцев, живущий неподалёку, рассказал, что услышал грохот примерно в 06:40.
«Далее собрался, пошёл на остановку в Заречье, там нас забирает маршрутка от предприятия. Пока её ждал с 07:20 до 07:30, насчитал шесть скорых, которые почти одна за одной ехали туда», — сообщил он в беседе с Life.ru.
Ранее было опубликовано видео с места взрыва в многоквартирном доме в Ногинске.
В результате ЧП, по последним данным, пострадали девять человек, ещё двое погибли.