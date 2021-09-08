Омбудсмен рассказала о состоянии двух девочек, вытащенных из-под завалов в Ногинске

Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова рассказала о состоянии двух девочек, вытащенных из-под завалов в Ногинске.

Об этом сообщает «Радио 1».

«В настоящее время из-под завалов дома в Ногинске извлекли двух девочек — пяти и десяти лет. К счастью, тяжёлых травм удалось избежать. Сейчас их состояние оценивается как средней тяжести, девочек с ушибами госпитализировали вместе с мамой в больницу для дальнейшего наблюдения», — заявила Мишонова.

По её словам, угрозы жизни нет.

Ранее было опубликовано видео с места взрыва в многоквартирном доме в Ногинске.

В результате ЧП, по последним данным, пострадали девять человек, ещё двое погибли.

Как сообщал Newinform, следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа и частичного обрушения в жилом доме в подмосковном Ногинске.