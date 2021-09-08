«Ъ»: власти Москвы в 2022 году планируют ввести систему распознавания лиц в школах

Власти Москвы могут внедрить систему биометрической аутентификации для допуска людей в школы в 2022 году, говорится в отзыве руководителя столичного Департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуарда Лысенко на разработанный Минцифры России проект постановления правительства.

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на текст отзыва.

По данным издания, к 2022 году ДИТ совместно с Департаментом образования и науки Москвы планирует внедрить в школах систему распознавания лиц.

Как отмечается, школьников и учителей предполагается впускать только после прохождения биометрической аутентификации.

Ранее глава Минтранса России заявил, что биометрию во всех видах общественного транспорта планируют внедрить к 2024 году.