«Ъ»: власти Москвы в 2022 году планируют ввести систему распознавания лиц в школах
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Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на текст отзыва.
По данным издания, к 2022 году ДИТ совместно с Департаментом образования и науки Москвы планирует внедрить в школах систему распознавания лиц.
Как отмечается, школьников и учителей предполагается впускать только после прохождения биометрической аутентификации.
Ранее глава Минтранса России заявил, что биометрию во всех видах общественного транспорта планируют внедрить к 2024 году.