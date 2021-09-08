«Ъ»: власти Москвы в 2022 году планируют ввести систему распознавания лиц в школах

Короткая ссылка
Власти Москвы могут внедрить систему биометрической аутентификации для допуска людей в школы в 2022 году, говорится в отзыве руководителя столичного Департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуарда Лысенко на разработанный Минцифры России проект постановления правительства.
«Ъ»: власти Москвы в 2022 году планируют ввести систему распознавания лиц в школах
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на текст отзыва.

По данным издания, к 2022 году ДИТ совместно с Департаментом образования и науки Москвы планирует внедрить в школах систему распознавания лиц.

Как отмечается, школьников и учителей предполагается впускать только после прохождения биометрической аутентификации.

Ранее глава Минтранса России заявил, что биометрию во всех видах общественного транспорта планируют внедрить к 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить