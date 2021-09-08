ТАСС: три человека могут находиться под завалами после взрыва газа в доме в Ногинске
Три человека, предположительно, находятся под завалами после взрыва газа в многоквартирном доме в Ногинске.
- © ГУ МЧС по Московской области
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Ранее было опубликовано видео с места взрыва в многоквартирном доме в Ногинске.
В результате ЧП, по последним данным, пострадали девять человек, ещё двое погибли.
Возбуждено уголовное дело.
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