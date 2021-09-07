Бастрыкин поручил провести проверку в отношении замглавы управления СК на Ставрополье

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку в отношении заместителя руководителя следственного управления СК по Ставропольскому краю Анатолия Демина.
Бастрыкин поручил провести проверку в отношении замглавы управления СК на Ставрополье
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте СК России.

«В связи с различными публикациями в СМИ и социальных сетях критического характера в адрес заместителя руководителя следственного управления СК России по Ставропольскому краю Дёмина А.С. глава ведомства поручил центральному аппарату СК России провести в отношении него служебную проверку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что в отношении руководителя следственного управления СК по Тюменской области начата проверка из-за неэффективного расследования дела об исчезновении восьмилетней Насти Муравьёвой.

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